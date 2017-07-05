Депутаты Госдумы продолжают голосовать друг за друга в нарушение регламента. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, 5 июля за своих коллег проголосовали Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев из КПРФ. «Это безнравственно», — согласился Синельщиков с собственным нарушением регламента, объяснив свои действия просьбой однопартийцев, которые либо сидели в зале, либо покинули заседание Госдумы ранее.

По словам коммуниста Владимира Позднякова, парламентарии продолжают голосовать за отсутствующих коллег, оставляющих свои карточки для голосования на рабочем месте. При этом спикер Вячеслав Володин иногда делает замечания о чересчур открытом нарушении регламента, отметил другой собеседник издания, представляющий ЛДПР.

По подсчетам корреспондента «Ведомостей», после обеда в зале заседаний находилось около половины депутатов.

В октябре 2016 года по инициативе спикера Вячеслава Володина в Госдуме ввели запрет на голосование по доверенности.