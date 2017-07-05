Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство новых корпусов Института полиомиелита в ТиНАО. Об этом сообщает «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки Москвы для трех участков, расположенных по адресу: поселение Московский, пос. Института полиомиелита, уч. №63ю, пос. Передельцы, уч. №61ю, №62ю (НАО). Рассматриваемые земельные участки принадлежат ФГБНУ „Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.Чумакова РАН“. Их общая площадь составляет 8,24 гектаров», — говорится в сообщении.

По проекту на этих участках будут построены три здания площадью около 82,4 тысячи квадратных метров. Они которые для научных лабораторий, фармацевтического производства, склада и гаража. При этом высота зданий не должна превышать 30 метров.