Власти приняли решение изменить название проекта закона о будущем научно-исследовательского комплексе на территории МГУ имени Ломоносова, так как . Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

«„Долина“ не подходит потому, что сразу бы всплыли взгорья, холмы и прочие части рельефа, что смешно. В Калифорнии ведь географически долина — это понятно, а какая долина в МГУ? Поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить», — сказал один из чиновников.

По словам источников, от слова «долина» в проекте закона решили отказаться, чтобы «избежать эксклюзивности» по отношению к МГУ. Официально пока не было объяснение о том, почему проект решили переименовать. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что сама «долина МГУ» сохранит свое неформальное название «как имя собственное».

В январе 2017 года строительство научной долины МГУ власти отложили, так как не было решено, кто будет распоряжаться территорией долины. В мае 2016 года сообщалось, что куратором проекта научно-исследовательского и образовательного комплекса на базе МГУ может стать Игорь Шувалов. Источники утверждали, что вуз отказался от плана министерства экономического развития, по которому землей для комплекса должна была управлять сторонняя компания, а не МГУ.

В университете разрабатывают концепцию долины с 2013 года. В разработке участвует фонд Катерины Тихоновой, которую Reuters и Bloomberg называют дочерью Путина.