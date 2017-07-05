Активиста Ильдара Дадина задержали во время одиночного пикета около здания ФСБ в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Активист требовал освободить националиста Юрия Горского. «Меня задержали у здания ФСБ. В том здании, куда, предположительно, привезли Юрия Горского. Задержали меня за одиночный пикет», — рассказал Дадин.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пикет противоречит указу президента о запрете гражданам участвовать в публичных акциях до 12 июля. Сейчас Дадин находится в ОВД «Мещанское».

Ранее сообщалось, организатора «Русского марша» Юрия Горского задержали в Москве. Горского задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в нарушении части 1 статьи 280 УК — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

По его словам, дело завели из-за первомайского шествия националистов на Октябрьском поле, организатором которого он был, и лозунгов на этом шествии. В частности, националисты кричали: «Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь» и «5.11.17 революция».