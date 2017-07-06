Во второй половине лета в центре России могут начаться смерчи. Об этом глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью газете «Известия».

«Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают. Я бы не стал их исключать в ближайшее время», — заявил синоптик.

В июле россиянам также стоит опасаться града, сильного дождя, шквалистого ветра и гроз. «Если вы слышите, что прогнозируется ветер со скоростью в 15–20 метров в секунду и более, надо держать детей дома и не выпускать их», — посоветовал Вильфанд.

Он пояснил, что в условиях меняющегося климата то, что раньше для некоторых регионов было аномалией, сейчас становится нормой. По его словам, основная проблема заключается в том, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать заблаговременно. «Это можно сделать за сутки, а чаще всего за несколько часов или даже за несколько десятков минут», — добавил Вильфанд, отметив, что в связи с этим постоянно совершенствуются способы информирования населения о приближающейся угрозе.

В начале июля глава МЧС Владимир Пучков также призвал не надеяться на хорошую погоду и быть готовыми к природным катаклизмам на территории России.

Ранее The Village уже рассказывал, как горожанам следует вести себя, если штормовой ветер застал их врасплох в помещении, на улице или в машине.