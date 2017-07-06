Обновление: добавлен комментарий «Спутника и погрома».

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование о блокировке ряда интернет-ресурсов националистического толка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «Спутник и погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд». По данным ведомства, ресурсы оправдывают деятельность запрещенных на территории России террористических организаций «Правый сектор», «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

«Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму», — отметили в Генпрокуратуре.

В реестре Роскомнадзора указано, что ограничение доступа к «Спутнику и погрому» введено с 5 июля.

UPD (10:54): «Спутник и погром» заявил о продолжении работы сайта по новому адресу и возможном переименовании. По словам представителей ресурса, вариант блокировки рассматривался с момента открытия сайта, поэтому решение Генпрокуратуры не стало для «Спутника и погрома» неожиданностью.

При этом ограничение доступа ресурс связал с растущим потоком посетителей сайта: «Генпрокуратура только что подтвердила, что увеличение популярности „Спутника“ до опасного для РФ уровня — чистейшая правда».