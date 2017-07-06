В павильоне № 75 на ВДНХ открылся шоу-рум квартир, которые планируется построить по программе реновации жилищного фонда в Москве. Фотографиями с выставки поделились пользователи Twitter.

До реновации и после pic.twitter.com/RNwekL7d6C — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) 6 июля 2017 г.

Посетители могут ознакомиться с устройством дворов и внутренней отделкой домов, которые возведут на месте снесенных пятиэтажек.

Макеты новых городских кварталов представили на Московском урбанистическом форуме, который продлится с 6 по 12 июля. Предполагается, что в 2017 году форум посетят около 30 тысяч человек.

Ранее эксперты уже рассказывали The Village о своем отношении к проекту новых домов, которые планируется возвести по программе реновации. Они проанализировали предложения властей как по обустройству целых кварталов, так и по отделке отдельных квартир.