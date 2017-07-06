Приоритетным сценарием выдвижения Владимира Путина в президенты является самовыдвижение. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, Путин позиционирует себя в качестве президента всех россиян, при этом уровень доверия к нынешнему главе государства выше, чем к «Единой России». По этим причинам выдвижение Путина от партии маловероятно.

В 2000 и 2004 годах Владимир Путин шел на выборы в качестве самовыдвиженца, а в 2011 году он выдвигался от «Единой России».