В Москве заблокировали предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, расположенный в доме 69 на Садовнической набережной. Об этом сообщает координатор столичной кампании политика Николай Ляскин.

По его словам, штаб заблокирован полицией. В нем проходят следственные мероприятия. При этом дежуривший в помещении человек не выходит на связь. Попасть в штаб активисты не могут.

Московский штаб захватили силовики. На окнах решетки, внутри удерживают сотрудника штаба, который дежурил ночью. Связи с ним нет. pic.twitter.com/tHXI84vVg9 — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 июля 2017 г.

Задняя дверь натурально забаррикадирована. В штаб попасть невозможно pic.twitter.com/lL5YtOtYwb — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 июля 2017 г.

Штаб захвачен силовиками. Вся техника, вещи и агитационный материал похищены. Сотрудник, дежуривший ночью пропал. Внутри силовики. pic.twitter.com/xBvLBAyjbk — Виталий Серуканов (@serukanov_v) 6 июля 2017 г.

Предвыборный штаб Алексея Навального в Москве открылся 29 мая. Перед заключением договоренностей об аренде помещения на Садовнической набережной команда политика получила 24 отказа от собственников других площадок. Впоследствии у штаба без предупреждения меняли замки и расклеивали на его стенах объявления с угрозами. Аналогичные проблемы возникали и в других регионах, где уже работают сторонники оппозиционера.