Полиция заблокировала московский штаб Навального
В Москве заблокировали предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, расположенный в доме 69 на Садовнической набережной. Об этом сообщает координатор столичной кампании политика Николай Ляскин.
По его словам, штаб заблокирован полицией. В нем проходят следственные мероприятия. При этом дежуривший в помещении человек не выходит на связь. Попасть в штаб активисты не могут.
Предвыборный штаб Алексея Навального в Москве открылся 29 мая. Перед заключением договоренностей об аренде помещения на Садовнической набережной команда политика получила 24 отказа от собственников других площадок. Впоследствии у штаба без предупреждения меняли замки и расклеивали на его стенах объявления с угрозами. Аналогичные проблемы возникали и в других регионах, где уже работают сторонники оппозиционера.
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