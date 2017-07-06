Заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин назвал долю платных парковок от территории Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

37 % территории Москвы

находится в зоне платной парковки

Платную парковку ввели более чем на 1 тысяче улиц, на которых обустроили 71,8 тысячи парковочных мест. С 2012 года с платных парковок собрали более 12,6 миллиарда рублей.

Также Хуснуллин отметил, что за последние пять лет количество автомобилей в столице выросло на миллион. При этом за последний год загруженность дорог снизилась на 6 %. По мнению заммэра, рост числа машин свидетельствует о хорошей жизни россиян.