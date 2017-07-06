Региональным штабам политика Алексея Навального перестали согласовывать установку кубов и проведение пикетов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова.

Сотрудники штабов в уведомлениях указывают, что акции проводятся с целью информирования граждан о намерении Навального выдвигаться в президенты. При этом в большинстве отказов говорится о нарушении сроков предвыборной агитации.

Так, в администрациях Воронежа и Омска заявили, что преждевременная агитация нарушает права других лиц, которые могут принять решение о выдвижении позже. В свою очередь, власти Свердловской области подчеркнули, что сторонники Навального «вводят в заблуждение граждан относительно данного гражданина, который не может быть избран президентом».

Как пояснили эксперты в области избирательного права, предвыборная агитация проводится лишь в период избирательной кампании. Соответственно, нарушение сроков агитации возможно также только в период кампании, например в день тишины. Таким образом, действия сторонников Навального можно квалифицировать как политическую рекламу.

Специалист по избирательному праву Андрей Бузин подчеркнул, что понятие политической рекламы юридически не определено, поэтому реакция властей — это сугубо политическое действие.