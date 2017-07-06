Полиция пришла с обыском на склад организаторов предвыборной кампании Алексея Навального, расположенный на 1-й улице Машиностроения. Об этом сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

В московский склад кампании пришли в 08 утра с постановлением об обыске. Обыск проводил СК, директор склада сейчас на допросе в СК. — Рубанов Роман (@rrubanov) 6 июля 2017 г.

По словам руководителя предвыборного штаба оппозиционера Леонида Волкова, на складе хранились 205 тысяч газет, которые сторонники Навального еще не успели распределить по регионам. Рубанов уточняет, что все они исчезли.

Полиция пришла и просто ограбила московский склад кампании. pic.twitter.com/yJuPSQ2IrI — Рубанов Роман (@rrubanov) 6 июля 2017 г.

Просто приехала полиция и вынесла все. Тут все было забито газетами. pic.twitter.com/OasdagM9WT — Рубанов Роман (@rrubanov) 6 июля 2017 г.

Утром в четверг, 6 июля, полиция также заблокировала вход в дом 69 на Садовнической набережной, в котором располагается штаб Алексея Навального. Впоследствии правоохранители пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет.