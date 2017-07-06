Министерство финансов предложило провести реформу системы налоговых льгот при помощи замены некоторых из них прямыми выплатами из бюджета и отмены неэффективных льгот. Об этом со ссылкой на двух федеральных чиновников сообщает газета «Ведомости».

Во вторник, 4 июля, ведомство направило в Госдуму соответствующие предложения, которые могут привести к «радикальному пересмотру всей системы льгот». Представители Минфина утверждают, что льготы необходимо распределить по государственным программам, регулярно оценивая их эффективность и размер.

В 2017 году министерство оценивает сумму налоговых льгот примерно в 2,5 триллиона рублей. Из подсчетов ведомства следует, что самые дорогие из них направлены на поддержку экономики. В 2017 году они составили 2 триллиона рублей. На здравоохранение и социальную политику приходится 12 % и 3 % соответственно.

В 2014 году номинальные потери бюджета из-за налоговых льгот составили 2,19 триллиона рублей, а в 2016 — 2,4 триллиона. К 2020 году они могут вырасти до 2,8 триллиона рублей.