Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в открытии первого в России музейного кинотеатра в Третьяковской галерее. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

«Это первый в России кинотеатр, где можно показывать фильмы с любых носителей: с узкой пленки, с широкой и со всех цифровых носителей. Это прекрасная идея организовать кинотеатр в Третьяковке, потому что еще с момента строительства Инженерного корпуса предполагалось, что здесь можно будет смотреть кино, но его никогда не показывали», — прокомментировал событие Мединский.

Всего в Третьяковской галерее будут работать четыре кинозала: два в Лаврушинском переулке, один в Новой Третьяковке и летний кинотеатр на Крымском Валу.

Билеты в кинозалы музея можно будет приобрести как на сайте галереи, так и через автоматизированные онлайн-системы продажи билетов.