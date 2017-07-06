К концу июля в Москве сформируют окончательный список домов под снос по программе реновации. Об этом со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщает информагентство «Москва».

«Мы в этом году начнем снос первых домов. Сейчас ведется колоссальная работа по формированию окончательного списка. Мы уже видим 5 тысяч домов по итогам голосования в „Активном гражданине“. Сейчас проходит голосование среди собственников жилья — они проводят собрания и оформляют протоколы, огромное количество домов дополнительно хотят включиться в программу реновации. Полный список, думаю, появится до конца месяца», — рассказал Хуснуллин.

Он утверждает, что сейчас для переселения готовы 4 тысячи квартир, еще миллион квадратных метров находится в стройке. «Мы их немного перепроектируем по принятым стандартам. Исходя из стартовых домов для переселения будет понятно, какое количество людей мы переселим и какое количество квартир нам понадобится до конца года», — добавил Хуснуллин.