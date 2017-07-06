Вырубленные в рамках программы реновации жилого фонда в Москве деревья и кустарники восстановят в границах прежних районов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

«„Гринписом“ озвучивалась цифра — 2,7 тысячи гектаров зеленых насаждений будет вырублено при реновации. Хотя, по нашим данным, намного меньше. Но даже если мы возьмем эту цифру, округлим и разделим на 20 лет реновации, то получим 150 га. Ежегодно реновировать эти зеленые насаждения городу по силам», — подчеркнул он.

Он также отметил, что районы, где расположены хрущевки, озеленялись несистемно, и посадочный материал зачастую был некачественным, что может представлять опасность для жизни.