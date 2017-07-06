Около 90 пассажиров самолета авиакомпании «Россия» больше суток не могут вылететь из Парижа в Москву. Об этом со ссылкой на одного из туристов сообщает «Интерфакс».

«Наш рейс 6638 должен был вылететь из Парижа в среду в 15:30 по местному времени. Мы приехали, прошли все процедуры паспортного контроля, что заняло довольно много времени, потому что здесь в аэропорту огромные очереди. Но рейс все время переносили, в конце концов, около 19:00 нам сказали, что по техническим причинам вылет отменен, сказали забрать багаж и отправили в гостиницу», — заявил мужчина.

По его словам, задержку объяснили техническими неполадками. В гостинице туристам предоставили еду.

«Но выспаться не удалось, нам дали на это не больше двух часов, поскольку уже около трех часов ночи мы были вынуждены покинуть отель. Время вылета было назначено на шесть утра, и мы снова проходили все процедуры регистрации, паспортного контроля. И сегодня снова вылет постоянно откладывается. Никакой четкой информации на месте нет, говорят о каких-то технических неполадках и никак не могут найти борт на замену или дать информацию о времени вылета, не дергая туристов каждые несколько часов», — добавил пассажир.

Туристам снова предложили отправиться в гостиницу, однако многие отказались. Они оказались не готовы в третий раз отстаивать очередь и снова проходить паспортный контроль. По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс должен прибыть в Москву в 20:10.

«О компенсации тоже пока ничего не говорят, предлагают обращаться в представительство авиакомпании в Москве», — сообщил пассажир.

В компании BSI Group агентству заявили, что вылета ждет группа из 88 человек.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.