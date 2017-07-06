Во время одиночного пикета возле здания отделения полиции по ЦАО Москвы задержали активистку Милену Хуторянскую, вышедшую туда с требованием освободить избитого волонтера московского президентского штаба Алексея Навального Александра Туровского. Об этом она сообщила сайту «ОВД-Инфо».

При задержании Хуторянская стояла с плакатом «Освободите задержанного сотрудника штаба Навального». Сейчас ее доставляют в отделение полиции по Таганскому району.

Ранее сообщалось, что Туровского задержали и избили полицейские. Позже его госпитализировали.

Утром в четверг, 6 июля, полиция также заблокировала вход в дом 69 на Садовнической набережной, в котором располагается штаб Алексея Навального. Впоследствии правоохранители пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет.