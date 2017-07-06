В индексе городов с минимальным временем ожидания общественного транспорта Москва заняла второе место. О результатах исследования Moovit рассказал вице-президент по управлению деятельностью компании Рой Бик, сообщается на сайте московской мэрии.

Так, пассажиры ждут городской транспорт в среднем не более 11 минут. Второе место вместе с Москвой заняли Мадрид и Мехико. Первое место в рейтинге занял Берлин, где среднее время ожидания составляет 10 минут.

«Только в рамках запуска новой маршрутной сети в центре города „Магистраль“ интервал для всех центральных маршрутов был сокращен в два раза — с 16 до восьми минут. По поручению мэра Москвы мы продолжим сокращать интервалы движения общественного транспорта и сможем занять первые позиции рейтинга в ближайшие пару лет», — пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее The Village писал о том, как работает новая система общественного транспорта «Магистраль».