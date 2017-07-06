Первый прямой рейс, который свяжет Москву и Бали, будет открыт в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Индонезии в РФ Мохамада Вахида Суприяди.

«Мы готовимся к открытию прямого авиасообщения с Москвой», — сообщил он на встрече с журналистами в Джакарте.

Запускаемый авиакомпанией Garuda Indonesia рейс существенно сократит путь из Москвы на Бали. Сейчас он занимает от 19 до 23 часов, прямой рейс может сократить время на путешествие до 11 часов.

Перелет планируют осуществлять три раза в неделю.