В Москве началось строительство двух новых парков — «ЗИЛ» в Южном округе и парка около Эндокринологического научного центра на юго-западе города. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Парк на юго-западе расположится на месте баз ГБУ «Жилищник» в Академическом районе. Это участок между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября рядом с Эндокринологическим научным центром. Площадь парка составит 16,5 гектаров.

Изначально территория будущего парка представляла собой местность с перепадом высот, поэтому решили разделить ее на две зоны — верхнюю и нижнюю, а перепад между ними укрепить при помощи подпорных стенок, которые уже частично установлены. В этих местах оборудуют лестницы и пандусы.

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В прогулочной части парка проложат садовые дорожки step-by-step. Это прерывистые тропинки из крупных шлифованных каменных плит, уложенных на газон. Маршрут пройдет через три сквозные проходные беседки, сбоку от которых установят лавочки. Также в зеленой зоне установят пять навесов c лавочками.

Кроме того, в парке создадут искусственные холмы высотой от одного до трех метров, между которыми проложат дорожки. Кроме того, там организуют шесть детских площадок, две спортивных, а также площадку для лечебной физкультуры и велопарковки.

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Второй парк под названием «ЗИЛ» создадут в северной части территории бывшего завода имени Лихачева между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова. Общая площадь — 10 гектаров.

В основу концепции заложена идея паблик-арта — искусства в городском пространстве. Это единственная из зеленых зон, которая появится на месте промзоны.

В парке разобьют газон площадью около 50 тысяч квадратных метров. Спортивную зону и площадку для выгула собак засеют теневыносливым газоном, устойчивым к вытаптыванию. Также здесь появится около 11 тысяч квадратных метров цветников с многолетними растениями.

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Осенью на территории бывшего завода высадят более 700 деревьев и 2,5 тысячи кустарников. Также в парке сделают пруд площадью 3 тысячи квадратных метров. Внешне он будет напоминать извилистую речку, а вдоль него проложат пешеходные дорожки и веломаршруты.

Всего в 2017 году по программе «Развитие городской среды» планируется благоустроить 86 зеленых территорий, в том числе 50 парков по месту жительства.