Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: критерии самозанятых граждан, новые правила прохождения альтернативной гражданской службы и успехи Москвы.

Обыски на складе и в штабе Навального

Утром в четверг, 6 июля, полиция заблокировала вход в дом 69 на Садовнической набережной, в котором располагается штаб Алексея Навального. Впоследствии правоохранители пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет. Одновременно с этим стало известно, что обыски прошли и на складе организаторов предвыборной кампании Навального.

Мультфильмы со Ждуном

Компания CD Land Юрия Цейтлина приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использования бренда «Ждун» в России и СНГ.

«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию. Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог», — заявил глава компании Юрий Цейтлин.

Новый вирус на смартфонах

В интернете появился вирус, который незаметно подписывает пользователей смартфонов на платные сервисы. Так, троянский вирус Xafekopy сам кликает с зараженного устройства по ссылкам и вводит тест для распознавания человека.

Также вирус способен отправлять СМС. Зловред использует JavaScript-файлы, что роднит его с троянцем Ztorg. Более того, названия некоторых методов в этих файлах совпадают у обеих программ. Эксперты полагают, что создатели одного троянца могли купить или украсть файлы у создателей другого. Код самих троянцев при этом разный.

Уточняется, что вирус создали китайские разработчики. Он нацелен на жителей России и Индии, сейчас им заражены уже 3,8 тысячи устройств.

Критерии самозанятых граждан

Министерство юстиции опубликовало критерии самозанятых граждан. В законопроекте говорится, что самозанятыми могут называться граждане, достигшие 16-летнего возраста, которые «самостоятельно на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц «для систематического получения прибыли».

Замечается, что они не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и должны предоставлять в налоговую службу уведомления об осуществлении указанной деятельности.

Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы

В России скорректировали правила прохождения альтернативной гражданской службы. В постановлении сказано, что «гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

Для того чтобы привлечь к ответственности за уклонение от прохождения службы определены случаи, о наступлении которых работодатель должен информировать следственные органы, и установлен порядок такого информирования. Так, например, к таким случаям относятся «неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населенного пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу».

Успехи Москвы

В индексе городов с минимальным временем ожидания общественного транспорта Москва заняла второе место. Так, пассажиры ждут городской транспорт в среднем не более 11 минут. Второе место вместе с Москвой заняли Мадрид и Мехико. Первое место в рейтинге занял Берлин, где среднее время ожидания составляет 10 минут.