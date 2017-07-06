Москва использует опыт Пекина, Токио и Парижа при реализации программы реновации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Программа реновации совместит в себе опыт Пекина по сохранению старых кварталов. В определенных местах на месте снесенных пятиэтажек мы будем строить дома в пять этажей. Где-то мы будем стремиться выйти на этажность в 8–14 этажей», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в Токио «есть старые сохранившиеся здания, транспортно-пересадочные узлы, есть большая концентрация недвижимости вокруг транспортных магистралей».

Ранее в павильоне № 75 на ВДНХ открылся шоу-рум квартир, которые планируется построить по программе реновации жилищного фонда в Москве.

До реновации и после pic.twitter.com/RNwekL7d6C — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) 6 июля 2017 г.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о программе реновации в Москве.