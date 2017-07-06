На Москве-реке рядом с набережной Тараса Шевченко на одном из дебаркадеров появилась event-площадка «Река. Река». Об этом The Village организаторы заведения.

Дебаркадер состоит из двух палуб. Площадь нижней палубы 500 квадратных метров. Там смогут разместиться до 130 как в летнее, так и в зимнее время.

Площадь верхней палубы чуть более 550 квадратных метров. Она вмещает до 400 гостей и предназначена для летних мероприятий.

По словам организаторов, на дебаркадере «Река. Река» можно проводить события любого формата от конференций, презентаций и корпоративных мероприятий, до свадеб и детских праздников.

Аренда одной палубы будет стоит от 310 тысяч рублей, фуршет обойдется от 1200 рублей, а банкет от 3500 рублей плюс 10 % обслуживания. Более подробную информацию об event-площадке можно узнать здесь.