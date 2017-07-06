Полицейские потребовали от врачей выписать ранее задержанного волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского, который перенес пункцию головного мозга. Об этом сообщает «Новая газета».

Один из полицейских убеждает в чем то врачей. Те заметно нервничают.

Нас, по требованиям полиции, пытаются насильно удалить из здания. — Виталий Серуканов (@serukanov_v) 6 июля 2017 г.

Как рассказала The Village пресс-секретарь руководителя московского отделения «Партии Прогресса» Николая Ляскина Елена Слесарева, несмотря на давление со стороны полицейских решено, что до 8 часов утра Туровский останется в больнице. Затем у дежурного врача, которая оставила активиста в отделении, заканчивается смена, поэтому после утреннего обхода решат: выписывать Туровского или нет. Уточняется, что пока из больницы другие активисты уехали. Они вернутся туда к 7 утра.

Суд над Туровским состоится 7 июля.

Ранее Туровского увезли в НИИ имени Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга. По его словам, когда он дежурил в штабе политика Алексея Навального , около 5 утра в здание вошли сотрудники в масках. Неизвестные «моментально уронили его на пол и начали бить в голову», а затем заломали руки и увезли. Теперь его будут судить по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению представителя власти.