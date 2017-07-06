Полиция потребовала выписать из больницы перенесшего операцию на мозге волонтера штаба Навального
Полицейские потребовали от врачей выписать ранее задержанного волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского, который перенес пункцию головного мозга. Об этом сообщает «Новая газета».
Как рассказала The Village пресс-секретарь руководителя московского отделения «Партии Прогресса» Николая Ляскина Елена Слесарева, несмотря на давление со стороны полицейских решено, что до 8 часов утра Туровский останется в больнице. Затем у дежурного врача, которая оставила активиста в отделении, заканчивается смена, поэтому после утреннего обхода решат: выписывать Туровского или нет. Уточняется, что пока из больницы другие активисты уехали. Они вернутся туда к 7 утра.
Суд над Туровским состоится 7 июля.
Ранее Туровского увезли в НИИ имени Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга. По его словам, когда он дежурил в штабе политика Алексея Навального , около 5 утра в здание вошли сотрудники в масках. Неизвестные «моментально уронили его на пол и начали бить в голову», а затем заломали руки и увезли. Теперь его будут судить по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению представителя власти.
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