В эти выходные на Гоголевском бульваре ограничат движение. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 22:00 субботы, 8 июля, до 08:00 воскресенья, 9 июля, для автомобилей будет перекрыта четная сторона бульвара от площади Пречистенские Ворота до Знаменки. На улице проходит капитальный ремонт дорожного покрытия.

Также в эти выходные ограничат движение на Тверской улице. Для автомобилей с начала субботы до утра понедельника закроют участок от Пушкинской до Триумфальной площади в обе стороны. Объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.