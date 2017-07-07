Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Легион» из-за полной утраты кредитной организацией капитала. Об этом сообщает агентство «РБК».

Банк уклонялся от исполнения требований ЦБ об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату «Легионом» капитала. «Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — сообщает издание.

По данным Центробанка, руководители и собственник банка не приняли мер для нормализации деятельности, хотя регулятор ввел для него ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Таким образом, решение об отзыве лицензии у «Легиона» Банк России принял из-за неисполнения им федеральных законов и нормативных актов ЦБ. На решение повлияло и то, что значение «всех нормативов достаточности собственного капитала [банка «Легион»]» находилось на уровне ниже 2 %.

Ранее банк «Легион» заявил о затруднениях в проведении расчетов.

Как отметили в ЦБ, «Легион» занимал 157-е место в банковской системе. Основным направлением деятельности банка было финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с ним лицами в интересах акционеров.