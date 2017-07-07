Первых жителей московских хрущевок будут переселять в начале осени 2017 года. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что первыми в новые дома переедут жители пятиэтажек в районах Бескудниково, Измайлово и Проспект Вернадского.

«Это не десятки и сотни, а буквально несколько домов. Сентябрь, октябрь или ноябрь, примерно этот период. Сложно спрогнозировать, потому что дом может быть уже сдан, но спроектирован не по этим стандартам», — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.