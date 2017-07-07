Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда лишил лицензии Московский банковский институт. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам референта ректора МБИ Екатерины Алексан, вуз уже прошел аккредитацию. «Изначально комиссию все устроило, а через три месяца оказалось, что нет», — рассказала Алексан.

По ее словам, продолжать судебные разбирательства вуз не намерен. «Восстановить это нереально. Останемся в образовании, но в каком-то другом виде, например в дополнительном виде», — добавила она.

Помимо этого, ведомство лишило лицензии институт управления в Липецке, а также запретило прием в Набережночелнинский институт, который является филиалом Казанского федерального университета, и в Воронежский институт — филиал Московского гуманитарно-экономического университета.

Вдобавок к этому Рособрнадзор лишил госаккредитации две программы Института дружбы народов Кавказа.