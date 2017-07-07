Госдума готовит законопроект, который обяжет родителей отправлять больных ВИЧ детей на лечение. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда думского комитета по вопросам семьи Оксану Пушкину.

По словам парламентария, лечение будет проводиться даже в тех случаях, когда родители выступят против. «Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза», — сказала Пушкина.

Документ планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

В 2016 году число ВИЧ-инфицированных в России превысило миллион человек.