Около 14:30 в штаб Алексея Навального в Екатеринбурге пришли сотрудники полиции с понятыми, сообщает Е1 со ссылкой на прямую трансляцию в Facebook.

Начальник штаба Виктор Бармин рассказал, что представители правоохранительных органов запретили работникам пользоваться мобильными телефонами и пригрозили изъять гаджеты в случае неповиновения.

Детали и причины визита полицейских выясняются.

UPD (16:02): Полиция забрала из штаба агитпродукцию: печатные материалы и старые листовки к митингу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудница штаба Полина Грейсман.

6 июля в Москве заблокировали предвыборный штаб Навального. Об этом сообщил координатор столичной кампании политика Николай Ляскин.

По его словам, штаб был заблокирован полицией, активисты не могли попасть внутрь. В помещении прошли следственные мероприятия.

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