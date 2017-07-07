Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста
Организатор акции протеста 12 июня на Тверской Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста. Об этом сообщает агентство «РБК».
Он покинул спецприемник в ЦАО, куда его перевели накануне из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре.
Ранее, 24 июня, в спецприемник к Навальному вызвали скорую помощь. Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что у ее подзащитного резко поднялась температура. По словам члена движения «Солидарность» Ильи Яшина, который отбывал 15-дневный срок за митинг в том же спецприемнике, Навальный «слег с температурой 38,5».
Ранее, 12 июня, оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток. Такое решение вынесли в Симоновском суде Москвы. Однако Московский городской суд смягчил наказание с 30 до 25 суток ареста.
Навального обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции. На суде Навальный просил перенести рассмотрение из-за того, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.
Навального задержали в подъезде его дома, когда он собирался ехать на митинг на Тверской. В полиции объяснили, что задержание связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.
12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В Москве задержали около 823 человек, в Петербурге — 500.
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