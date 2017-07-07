Организатор акции протеста 12 июня на Тверской Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста. Об этом сообщает агентство «РБК».

Он покинул спецприемник в ЦАО, куда его перевели накануне из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре.

Ранее, 24 июня, в спецприемник к Навальному вызвали скорую помощь. Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что у ее подзащитного резко поднялась температура. По словам члена движения «Солидарность» Ильи Яшина, который отбывал 15-дневный срок за митинг в том же спецприемнике, Навальный «слег с температурой 38,5».

Ранее, 12 июня, оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток. Такое решение вынесли в Симоновском суде Москвы. Однако Московский городской суд смягчил наказание с 30 до 25 суток ареста.

Судья оставляет Навальному арест на срок 25 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 16, 2017

30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Навального обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции. На суде Навальный просил перенести рассмотрение из-за того, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Навального задержали в подъезде его дома, когда он собирался ехать на митинг на Тверской. В полиции объяснили, что задержание связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В Москве задержали около 823 человек, в Петербурге — 500.