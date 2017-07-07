Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест националиста Юрия Горского. Об этом сообщают «Ведомости».

Оппозиционеру предъявлено обвинение по 280-й статье УК («Публичные призывы к экстремистской деятельности). Он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев.

Организатора «Русского марша» Юрия Горского задержали 5 июля сотрудники ФСБ. По его словам, дело завели из-за первомайского шествия националистов на Октябрьском поле, организатором которого он являлся.

Горский является соратником политика Вячеслава Мальцева, который ранее покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества.