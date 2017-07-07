Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, отказался лишать министра ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщает ТАСС.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов совета, еще трое воздержались. «Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной», — пояснили в вузе. Доводы о некорректных заимствованиях также признаны не соответствующими действительности.

Свое мнение совет сформировал на основе заключения комиссии, изучившей диссертацию. По мнению членов комиссии, заявление о лишении Мединского ученой степени носит «развязный оскорбительный тон, который не имеет никакого отношения к научной дискуссии». Речь идет в том числе о словах «почти неправдоподобная для ученого-гуманитария степень невежества автора». Не обнаружили профессора и «идеологической ангажированности» министра.

Докторскую диссертацию Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он посчитал, что работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Министр культуры, в свою очередь, усомнился в существовании лженауки в XXI веке и уместности беспристрастного научного подхода.