На зеленой, Замоскворецкой, линии столичного метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром. Об этом заявили агентству «РБК» в пресс-службе подземки.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене уточнили, что сбой связан с падением человека на рельсы. «Произошло падение человека», — заявили в ведомстве.

По данным «РБК», вагон метро уже 15 минут стоит после резкого торможения в районе станции «Новокузнецкая». «В вагоне приглушили свет и просят пассажиров не паниковать», — уточняет издание.

«Поезда на Замоскворецкой линии следуют с увеличенными интервалами», — объявляют на станции метро «Чеховская», передает корреспондент «РБК».