Александр Туровский — волонтер московского предвыборного штаба политика Алексея Навального — рассказал об избиении сотрудниками полиции при проведении обыска. Его слова приводит «Новая газета».

По словам активиста, в ночь на четверг, 6 июля, он остался дежурным в штабе, а около 06:00 проснулся от постороннего шума. Через несколько секунд к нему в комнату забежали силовики.

Я только успел сказать: «Здрасте, а что вы делаете?» — и в этот момент получил в лицо, сразу, без каких-либо требований или объяснений. Ударили по рукам, по телефону, повалили на матрас и дальше просто били. Александр Туровский, волонтер

«Потом я сидел в автозаке напротив штаба и смотрел, как из него выносят все, что там было: технику, агитматериалы. У них все для этого уже было подготовлено. Снова спилили замки, поставили решетки на окнах и повезли меня в ОВД», — сообщил Туровский.

Активист уточнил, что в ОВД его держали до 14:00 — без предоставления звонка, еды и воды. Впоследствии Туровскому стало плохо, и его увезли в больницу, где активисту диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. «Сотрудники НИИ Склифософского, когда узнали, что меня привезли из штаба Навального, проявляли ко мне дикое неуважение, звучали какие-то обвинения и оскорбления», — рассказал волонтер.

Ранее сотрудник ОМОНа лейтенант Глуховский, участвовавший в обыске, обосновал применение силы поведением Туровского, который мешал проведению следственных мероприятий и не показывал паспорт.

Рапорт того, кто избил Александра Туровского, за то, что не показал паспорт!!! pic.twitter.com/TGLqZOAVrX — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 июля 2017 г.

Утром в четверг, 6 июля, полиция заблокировала вход в дом 69 на Садовнической набережной, в котором располагается штаб Алексея Навального. Впоследствии правоохранители пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет.