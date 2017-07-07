В картах Google появились отметки о доступности различных мест для людей с ограниченными возможностями. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Для того чтобы добавить информацию о такой инфраструктуре на карту, нужно запустить приложение на Android, открыть главное меню и нажать «Ваши впечатления». Чтобы найти места, для которых эти данные еще не указаны, нужно выбрать пункт «Добавьте информацию» и применить фильтр. Также приложение позволяет добавлять сведения в других категориях.

Если пользователю нужно узнать о специальной инфраструктуре места, нужно открыть его на картах Google с компьютера или смартфона, а затем найти карточку заведения и нажать на описание. Внизу страницы есть специальный раздел, куда можно добавить информацию о доступности и другие полезные данные.

«Укажите, есть ли в выбранном вами заведении вход, лифт или парковка, рассчитанные на кресла-коляски. Не уверены, что можете ответить на эти вопросы? Подробно о специальной инфраструктуре вы можете прочитать здесь», — говорится в блоге компании.