Синоптики столичного метеобюро объявили штормовое предупреждение в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на метеослужбу.

«До 21:00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — сказано в сообщении службы.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам — избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная сырая погода с температурой на 4–6 градусов ниже климатической нормы.