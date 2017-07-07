Московские власти к концу 2017 года собираются объявить тендер на закупку 300 электробусов. Об этом со ссылкой на гендиректора Мосгортранса Евгения Михайлова сообщает «Москва 24».

«Техническое задание уже готово, оно уже изучается всеми потенциальными производителями, как российскими, так и иностранными, которые готовы развернуть производство электробусов в России. До конца года объявим тендер на поставку как минимум 300 электробусов», — заявил он.

Ранее глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первые электробусы в городе появятся в 2018 году.