Замоскворецкий районный суд Москвы распорядился оштрафовать на 500 рублей волонтера московского штаба Алексея Навального Александра Туровского по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает «Медиазона».

Судья заявила, что совершение правонарушения не вызывает у нее сомнений, так как оно подтверждается протоколами и другими доказательствами. Туровский рассказал журналистам, что продолжит поддерживать Навального: «Это моя борьба». Он будет обжаловать решение судьи и отказывается признавать вину.

В ночь на четверг, 6 июля, Туровский остался дежурным в штабе, а около 06:00 проснулся от постороннего шума. Через несколько секунд к нему в комнату забежали силовики и начали избивать. Затем они доставили его в ОВД. Там его держали до 14:00 — без предоставления звонка, еды и воды. Впоследствии Туровскому стало плохо, и его увезли в больницу, где активисту диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.