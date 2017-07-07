Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects подало заявку на участие в конкурсе по реализации новых домов на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек. Об этом со ссылкой на исполнительного директора бюро Кристоса Пассаса сообщает ТАСС.

«Да. В настоящий момент мы подали заявку на участие в конкурсе. Это для нас очень интересно, это достаточно серьезный проект. Мы надеемся участвовать в создании одной из экспериментальных площадок», — заявил Пассас.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил об участии около 10 иностранных архитектурных бюро в конкурсе по реновации.