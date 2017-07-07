Нидерландский поставщик устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации TomTom вручил московскому правительству премию Traffic Index Awards за вклад в развитие парковочного пространства. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«Премия компании TomTom присуждена Москве за самую качественную организацию парковочного пространства. Наш подход к созданию платных парковок отмечен экспертами благодаря положительному эффекту, которые они оказали на улучшение ситуации с дорожным движением. Награда говорит о том, что транспортная политика правительства Москвы правильная, раз отмечена столь авторитетным исследователем, как TomTom», — заявил глава транспортного комплекса города Максим Ликсутов.

В рейтинге городов с самыми большими пробками в 2016 году Москва опустилась с 5 места, которое занимала в 2015 году, на 13-е. За это ей и была вручена премия компании.