Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: штраф избитому волонтеру Навального, уход команды канала «РБК» и начало расселения по реновации.

Диссертация Мединского

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, отказался лишать министра ученой степени доктора исторических наук. Свое мнение совет сформировал на основе заключения комиссии, изучившей диссертацию. По мнению членов комиссии, заявление о лишении Мединскогоученой степени носит «развязный оскорбительный тон, который не имеет никакого отношения к научной дискуссии». Речь идет в том числе о словах «почти неправдоподобная для ученого-гуманитария степень невежества автора». Не обнаружили профессора и «идеологической ангажированности» министра.

Освобождение Навального

Организатор акции протеста 12 июня на Тверской Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста. Он покинул спецприемник в ЦАО, куда его перевели накануне из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре. На свободе политика ждали новости о разгромах его президентских штабов по всей России.

Смягчение приговора Соколовскому

Свердловский областной суд внес изменения в приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, признанному виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Назначенные судом первой инстанции 3,5 года лишения свободы условно изменили на 2 года и 3 месяца.

Видеоблогер выступил в суде с последним словом, заявив, что «закон об оскорблении чувств верующих — закон с плохо прописанными дефинициями, рано или поздно он должен уйти из УК РФ».

Уход команды канала «РБК»

Вместе с управляющим директором Эльмаром Муртазаевым телеканал «РБК» покинет команда сотрудников, которых он привел год назад.

Креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов подтвердил «Медузе», что планирует уйти с канала. Кроме того, по данным издания, РБК-ТВ покинут генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев. Также уйдут глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер также планирует покинуть РБК-ТВ.

Штраф избитому волонтеру Навального

Замоскворецкий районный суд Москвы распорядился оштрафовать на 500 рублей волонтера московского штаба Алексея Навального Александра Туровского по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В ночь на четверг, 6 июля, Туровский остался дежурным в штабе, а около 06:00 проснулся от постороннего шума. Через несколько секунд к нему в комнату забежали силовики и начали избивать. Затем они доставили его в ОВД. Там его держали до 14:00 — без предоставления звонка, еды и воды. Впоследствии Туровскому стало плохо, и его увезли в больницу, где активисту диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Начало расселения по реновации

Первых жителей московских хрущевок будут переселять в начале осени 2017 года. Уточняется, что первыми в новые дома переедут жители пятиэтажек в районах Бескудниково, Измайлово и Проспект Вернадского.