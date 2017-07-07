Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме заявил, что реализация программы благоустройства города «Моя улица» не закончится никогда. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Меня часто спрашивают — когда закончится программа «Моя улица»? Отвечаю: никогда петр бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

По его словам, «хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими», поэтому работа «на благо Москвы будет бесконечной».

Программа «Моя улица» началась в 2014 году и изначально рассчитывалась на четыре года.