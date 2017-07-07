Художник Артем Лоскутов объявил о начале своей новой акции «200 хинкалин», в ходе которой он собирается установить в Москве 200 гипсовых фигур хинкали. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

«Первая хинкалина установлена на улице Татарской, около Замоскворецкого суда, где вторые сутки мучают Сашу Туровского, волонтера предвыборного штаба Навального», — рассказал художник.

Лоскутов — организатор акция «Монстрация» — первомайское шествия с абсурдными лозунгами. В конце июня художник изготовил для кандидата в муниципальные депутаты по Басманному району Люси Штейн гипсовые слепки с ее груди, установленные на шести домах, которые попали в программу реновации.