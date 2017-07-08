Проектная группа, объединяющая студентов НИУ ВШЭ под руководством доцента школы культурологии вуза Ирины Глущенко, во время заседания коллегии Минкультуры России в заповеднике «Царское село» представила проект музея хрущевки «Черемушки». Об этом The Village рассказали представители группы.

Идея музея появилась у студентки ВШЭ Анны Алексеевой как продолжение ее дипломной работы, которая была посвящена культуре повседневности советских людей в 1960-е годы. В результате реализацией проекта занялась группа студентов и преподавателей вуза в виде научно-практического семинара в октябре 2016 года.

Группа рассматривает три варианта создания музея. Первый предусматривает отведение для него одного подъезда, в котором музей объединяет квартиры и пролеты лестничной клетки, где могут стоять велосипеды, санки, детские коляски. «Слышны звуки, музыка, голоса. А в квартирах размещается аутентичная мебель, предметы декора, быта и так далее».

«В этом варианте мы попытаемся представить хрущевку сквозь временное пространство: пятиэтажка, сквозь время, от 1960-х годов до сегодняшнего дня. Можно в нашем путешествии от первого к последнему этажу передать, как менялось восприятие дома его жителями. От восторженного — к скептическому и неприязненному, когда эти дома стали называть хрущобами, а теперь уже снова — ностальгическому», — объясняют в группе.

В другом варианте студенты предлагают отдать под музей целый дом. «Наполнение музея, в этом случае, будет несколько иным. Экспонатная база будет более разнообразной. Тут могут быть экспозиции по архитектурной истории хрущевок, и по социальной истории Москвы. Надо реконструировать несколько квартир: тут важно показать образ жизни 1960-х. Но дело не только в вещах и предметах — этим полны различные музеи быта. Предметы являются частью обжитого пространства, дают представление о людях, которые тут жили. Это комплексная модель, представляющая образ жизни, причем в квартирах разных социальных групп», — говорится в концепции.

Третий вариант предполагает превращение экспериментального 9-го квартала Новых Черемушек в заповедную зону. «В этом смысле музейный кластер советского микрорайона может повторить опыт старой Венеции и некоторых других итальянских городов, где население продолжает поддерживать в живом состоянии традиционную урбанистическую среду, превращаясь само в объект интереса для туристов», — предлагают авторы проекта.

Аналогичную концепцию в конце июня представила сотрудница московского архитектурного бюро «Меандр» Наталия Тиняева. Она также создала петицию с требованием о сохранении квартала хрущевок для музея «с надеждой, что она дойдет до департамента культурного наследия, министерства культуры или мэра Москвы»