На «агитационных субботниках» в поддержку Алексея Навального, проходивших 8 июля в разных городах России, задержали как минимум 131 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По последним данным, задержаниям, обыскам или нападениям в течение дня подверглись сторонники оппозиционера в 18 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Гатчине, Ижевске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске, Казани, Петрозаводске, Барнауле, Брянске, Волгограде, Уфе, Тамбове и Тюмени.

В Москве задержали как минимум 84 человека. Среди них оказалось 11 несовершеннолетних. Всех их развезли по 31 ОВД.

Часть задержанных впоследствии отпустили. На некоторых из них составили протоколы за нарушение пятой части статьи 20.2 КоАП РФ о порядке проведения публичных мероприятий. Полиция сочла раздачу агитационных материалов в поддержку Навального в разных районах Москвы «скрытой формой коллективного мероприятия».

Ранее The Village рассказывал, как провластные структуры пытаются помешать проведению предвыборной кампании Алексея Навального, используя для этого различные административные, экономические и даже силовые методы.