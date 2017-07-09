МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве.

По прогнозам Гидрометцентра, в понедельник, 10 июля, в столице ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с порывами ветра со скоростью в 12–17 метров в секунду. Возможна гроза.

Спасатели неоднократно напоминали, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей. Кроме того, разряды молний могут повредить не оборудованные громоотводом здания.

С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом предупреждении можно ознакомиться здесь.