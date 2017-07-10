Утром в понедельник, 10 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:40 в Домодедове отменили пять вылетов — в Новый Уренгой, Ставрополь, Кишинев, Анталью и Вену. Еще 24 рейса задерживаются: 13 из них — в Шереметьеве, а еще 11 — в Домодедове.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.