Организатор «Русского марша» Юрий Горский, которого суд отправил под домашний арест за публичные призывы к экстремизму, уехал из России в Литву. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я объявляю себя в федеральный розыск, поскольку „непостижимым образом“ исчез из-под „крепких объятий“ ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские», — пишет он.

По словам Горского, он пересек границу Евросоюза в ночь с 8 на 9 июля. Как ему это удалось, он не рассказал. При этом активист заявил, что сможет сделать «намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ».

Юрия Горского задержали 5 июля у здания Мосгорсуда, где проходило слушание апелляционной жалобы на приговор активисту Дмитрию Демушкину. Впоследствии Мещанский суд Москвы отправил его под домашний арест сроком на два месяца. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму по части 1 статьи 280 УК РФ.

Ранее Россию также покинул оппозиционер Вячеслав Мальцев, известный по YouTube-каналу «Артподготовка». На него завели дело за создание экстремистского сообщества. При этом он пообещал вернуться в страну и сдаться полиции, если власти отпустят из-под стражи его соратника Алексея Политикова. Последнего обвиняют в нападении на полицейского на антикоррупционной акции в Москве.